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Γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε πως την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο και της ζήτησε 100 ευρώ

ΓΗΠΕΔΟ

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Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια γυναίκα στην Πάτρα από ένα video ΑΙ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πίστεψε πως στην οθόνη του κινητού της ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της ζητούσε να τους στείλει από δύο φορές 50 ευρώ στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου. Κι όμως, όσο απίθανη και αν φαντάζει η συγκεκριμένη ιστορία, είναι αληθινή, καθώς μία γυναίκα στην Πάτρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Γεωργοπούλου έπεσε θύμα της διαδικτυακής απάτης με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Όπως αναφέρει η «Η Γνώμη» η κυρία Νικολίτσα μιλούσε με τον δράση μέσω online πλατφόρμας και σε κάποια φάση της ζήτησε να του καταβάλει 100 ευρώ με δύο πληρωμές μέσω IRIS και εκείνος θα της τα επέστρεφε πίσω πολλαπλάσια.

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», είπε χαρακτηριστικά το θύμα.

Ο συγκεκριμένος τρόπος εξαπάτησης είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένος, ειδικά σε πλατφόρμες όπως το TikTok.

athletiko.gr 

 

 

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