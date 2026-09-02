Το ήθος του Νικόλα Παναγιώτου

Η αναφορά των πρασίνων για τον χαρακτήρα του Νικόλα Παναγιώτου με αφορμή την ανακοίνωση της μεταγραφής του στην Ουτρέχτη.

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Ένας άνθρωπος με ήθος, που εκτίμησε και σεβάστηκε στον απόλυτο βαθμό όσα του προσέφερε η ΟΜΟΝΟΙΑ και ο κόσμος της, κάτι που επιβεβαίωνε κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο. Τα έδινε όλα. Πάντοτε. Ήταν άριστος επαγγελματίας, δούλευε σκληρά και αφοσιωμένα, ιδιαίτερα ταλαντούχος, ευχάριστη προσωπικότητα και αγαπητός στους συμπαίκτες του. Γι’ αυτό πέτυχε.