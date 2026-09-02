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«Σειρήνες» από Εμιράτα για Κωστή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Λεβαδειακός έχει δεχθεί επίσημη κρούση από τα Εμιράτα για τον Ιωάννη Κωστή.

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώθηκε στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης ωστόσο υπάρχει ανοιχτό παράθυρο σε μερικά από αυτά και ένας από τους παίκτες που έχει δεχθεί κρούση είναι ο Ιωάννης Κωστή του Λεβαδειακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ομάδα από τα Εμιράτα έχει κάνει επίσημη πρόταση στον ελληνικό σύλλογο για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ με τον ίδιο να έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός έχει περισσότερες οικονομικές απαιτήσεις για την πώληση του Κύπριου ποδοσφαιριστή, χωρίς η διαφορά να είναι μεγάλη μεταξύ των δύο συλλόγων. Στα Εμιράτα η μεταγραφική περίοδος εκπνέει στις 27 Σεπτεμβρίου οπότε υπάρχουν μέρες μπροστά.

Να θυμίσουμε πως ο Κωστή έχει συλλέξει το ενδιαφέρον και από ομάδες της Γαλλίας αλλά και από το Βέλγιο ενώ τις δύο προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους ήταν πολύ κοντά σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.Στον Λεβαδειακό ανήκει από το καλοκαίρι του 2024 και πέρσι ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας που έφτασε μία ανάσα από τα play offs και εν τέλει έπαιξε στο 5-8 με απολογισμό 34 συμμετοχές και πέντε γκολ.

gazzetta.gr 

 

 

 

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