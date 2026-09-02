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Η πρωτιά του Σαββίδη στο Super Cup

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανάρτηση από την Ομόνοια

Ο Γιώργος Σαββίδης είναι ο πρώτος σκόρερ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα 24 παιχνίδια του Σούπερ Καπ που έχει δώσει μέχρι σήμερα στην ιστορία της.

Ο εμβληματικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» έχει σκοράρει έξι φορές, τις διπλάσιες από τον Κώστα Μαλέκκο που βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής λίστας.

Δύο τέρματά έχουν πετύχει οι Δρόσος Καλοθέου, Σωτήρης Καϊάφας, Ανδρέας Κάντηλος, Φίλιππος Δημητρίου, Πανίκκος Ξιούρουππας, Άντρος Σάββα και Λεάντρο Μαρκολίνι.

Από μία φορά έχουν σκοράρει οι: Αντρέ Άλβες, Γιώργος Εφραίμ, Ανδρέας Αβραάμ, Φρέντι ντος Σάντος, Άθως Χρυσάνθου, Νεντίμ Τούτιτς, Πέτρος Φρίξου, Μάρκο Τσέποβιτς, Κόκος Χριστοφόρου, Ανδρέας Κανάρης, Άντωνας Παρασκευά, Τάκης Μαυρής, Ευαγόρας Χριστοφή, Γιώργος Βακουφτσής, Μούσα Μγκούνι, Φανής Θεοφάνους, Γιώργος Χριστοδούλου, Άντρος Γιατρού, Βέσκο Μιχαΐλοβιτς, Σάκης Ανδρέου, Πέτρος Κονναφής, Λευτέρης Κοντολεύτερος, Γιώργος Θεοδότου και Γιόζεφ Κόζλεϊ.

Συνολικά η ΟΜΟΝΟΙΑ σε 24 συμμετοχές σε παιχνίδια του Σούπερ Καπ έχει σκοράρει 47 φορές.

 

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ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

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