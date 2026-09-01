Κούσουλος: Χάνουμε έναν παθιασμένο «πολεμιστή»

Στα 30 του χρόνια, ο Ιωάννης Κούσουλος ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Ομόνοια τα βρήκε σε όλα με την Κηφισιά για τη μετακίνηση του διεθνούς άσου.

Μετά από οκτώ σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος (αυτή που διανύουμε είναι η ένατη), ο έμπειρος μέσος αφήνει την Κύπρο για την Ελλάδα.

Ο ελληνικός σύλλογος βάζει στη μηχανή του έναν ποδοσφαιριστή που τα δίνει πραγματικά όλα και αυτό δεν αποτελεί σχήμα λόγου. Ο Κούσουλος είναι ένας μπαρουτοκαπνισμένος χαφ με πλούσιες παραστάσεις, που γνωρίζει άριστα πώς να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, να… απορροφά την πίεση και να καθοδηγεί τους συμπαίκτες του μέσα στο γήπεδο.

Αυτά τα στοιχεία και ο χαρακτήρας του προφανώς δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους ιθύνοντες της ελληνικής ομάδας.

Το κυπριακό πρωτάθλημα χάνει έναν παίκτη που τιμά και ιδρώνει τη φανέλα που φοράει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ίδιο ακριβώς θα κάνει και στην Κηφισιά.

Α.Σ.