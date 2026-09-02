ΒΙΝΤΕΟ: Δηλώσεις Μπεργκ και Σα Πίντο για το Super Cup

Οι προπονητές των δύο ομάδων Χένινγκ Μπεργκ και Ρικάρντο Σα Πίντο μίλησαν για τον αυριανό αγώνα, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

Χένινγκ Μπεργκ (προπονητής Ομόνοιας): «Ασφαλώς ανυπομονούμε για τον αγώνα του Super Cup. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε πέρσι το πρωτάθλημα. Η Πάφος επίσης κατέκτησε το κύπελλο πέρσι ενώ αγωνίστηκε και στο champions league και είναι μια πολύ καλή ομάδα.

Αναμένω ότι θα γίνει ένας καλός, ανταγωνιστικός και δύσκολος αγώνας αλλά και με ποιότητα αφού στο γήπεδο θα βρίσκονται πολλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές.

Επίσης, το γεγονός ότι διακυβεύεται ένα τρόπαιο, δίνει στον αγώνα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο».

Ρικάρντο Σα Πίντο (προπονητής Πάφος F.C.): «Ο αγώνας του Super Cup θα είναι οπωσδήποτε ένας δύσκολος αγώνας. Θα αγωνιστούν δύο πολύ καλές ομάδες και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά.

Ο δικός μας ο στόχος είναι να κατακτήσουμε ένα τίτλο τον οποίο δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν. Δεν υπάρχει ακόμη στην τροπαιοθήκη μας τρόπαιο του Super Cup και ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Αναμένουμε ότι θα κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ότι ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας. Όλοι μας στηρίζουν και πιστεύουν στην ομάδα μας. Τους περιμένουμε στο γήπεδο και ελπίζουμε πως επιτέλους θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο για την ομάδα, τον κόσμο και την πόλη μας».