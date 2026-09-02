Προς Καβαλίερς ο Καλίφα Ντιόπ της Μπασκόνια

Ο Καλίφα Ντιόπ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, και όλα δείχνουν πως ο Σενεγαλέζος σέντερ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στο NBA. Ο 24χρονος άσος ταξίδεψε με την άδεια της Μπασκόνια, η οποία πλέον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να τον χάσει από το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ντιόπ είχε επιλεγεί στο Νο.39 του Draft του 2022 από τους Καβαλίερς και, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία τις απαραίτητες εξετάσεις, η ομάδα του Κλίβελαντ θα αποφασίσει αν θα τον εντάξει στο ρόστερ της για τη σεζόν 2026/27. Η μετακίνηση δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, με τον παίκτη να δεσμεύεται με συμβόλαιο με το σύλλογο της Βιτόρια, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση συμφωνίας ο ισπανικός σύλλογος αναμένεται να λάβει οικονομική αποζημίωση.

Η πιθανή αποχώρηση του Ντιόπ έχει ήδη επηρεάσει τον σχεδιασμό της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι αναγκάστηκαν μάλιστα να ακυρώσουν το προγραμματισμένο φιλικό της Τετάρτης απέναντι στη Γκιπούθκοα, καθώς οι πολλές απουσίες έχουν αφήσει τον Πάολο Γκαλμπιάτι με περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές.

Εφόσον ο Ντιόπ ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο NBA, η Μπασκόνια θα χρειαστεί να κινηθεί άμεσα στην αγορά για την ενίσχυση της front line, καθώς θα χάσει μία από τις βασικές λύσεις της στη ρακέτα. Η ομάδα της Βιτόρια έχει ήδη αποκτήσει τον Κένεθ Φαρίντ, όμως η πιθανή αποχώρηση του Ντιόπ αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κινήσεις για την κάλυψη του κενού.

sport-fm.gr