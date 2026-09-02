Διαιτητές αγώνα Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα (2η αγωνιστική)
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Ομόνοιας 29Μ και της Καρμιώτισσας.
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου
19:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Στάδιο: Στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας