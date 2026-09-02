Αδιανόητο καλοκαίρι για την Τσέλσι, εισπράττει μισό δισεκατομμύριο από παίκτες που αποχωρούν!

Η Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο πήρε όποιους παίκτες ήθελε, παραχώρησε όσους αποτελούσαν «βαρίδια» και ο λογαριασμός του κλαμπ είδε περί το μισό δισεκατομμύριο ευρώ να εξασφαλίζεται από τις αποχωρήσεις μονάδων που δεν υπολογίζονταν ή για τους οποίους προέκυψαν άκρως συμφέρουσες προσφορές!

Η μοναδική αστοχία της Τσέλσι, αν και δεν έγινε με δική της ευθύνη, ήταν η αδυναμία να πάρει τον Λαμίν Καμαρά για τα χαφ, μετά την αλλαγή στάσης την τελευταία στιγμή από πλευράς Μονακό, που αποφάσισε να κρατήσει τον παίκτη λίγο πριν το φινάλε της διορίας των μεταγραφών.

Οι «μπλε» του Τσάμπι Αλόνσο έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο στο φετινό πρωτάθλημα, δείχνουν τρομερά ποιοτικοί, χρειάζονται προφανώς αμυντική βελτίωση, αλλά στο μεταγραφικό παζάρι έκαναν… χαμό!

Οι παραχωρήσεις παικτών, οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και τα μπόνους που αναμένονται, θα μεταφέρουν στα ταμεία του κλαμπ περί το μισό δισεκατομμύριο ευρώ!

Δείτε τη λίστα:

Enzo Fernández → Man City — €145M

Andrey Santos → Man United — €56.3M (+€2.3M)

Nicolas Jackson → Aston Villa — €55.5M (+€20.5M)

Marc Cucurella → Real Madrid — €55M (+€5M)

Liam Delap → Nottingham Forest — €52.5M (+€5.8M)

Trevoh Chalobah → Como — €30M (+€6M)

Tyrique George → Everton — €21M (+€7M)

Marc Guiu → Leipzig — €15M (+€2M)

Omar Kellyman → Strasbourg — €6M

Jimmy-Jay Morgan → West Brom — €4.7M

Benoît Badiashile → Napoli — €3M (+€1M)

David Datro Fofana → Servette — €2.5M (+€1M)

Dastan Satpaev → Burnley — €350K loan fee

Axel Disasi → Crystal Palace — loan

Robert Sánchez → Como — loan

Caleb Wiley → Preston — loan

Mamadou Sarr → Real Sociedad — loan

Alejandro Garnacho → Aston Villa — loan

Filip Jørgensen → Strasbourg — loan

Dário Essugo → Strasbourg — loan

england365.gr