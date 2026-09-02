Ο Ασένσιο καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο επίκεντρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε ο Ραούλ Ασένσιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, σε έλεγχο που έγινε από την Τροχαία στις 16 Αυγούστου στη νότια Γκραν Κανάρια, ο 23χρονος βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, τέσσερις φορές πάνω από το επιτρεπτό.

Συγκεκριμένα, οι αρχές σταμάτησαν τον στόπερ των «μερένχες» για έλεγχο στο Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα και κατέγραψαν 0,90 mg/l αλκοόλ στην αναπνοή του, το οποίο είναι αρκετά πάνω από το όριο των 0,60 mg/l που επιβάλλεται από τον νόμο.

Στις 19 Αυγούστου επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για οκτώ μήνες στον Ασένσιο, έπειτα από τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, ενώ υπήρξε και πρόστιμο 14.400 ευρώ.

sdna.gr