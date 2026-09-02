Θετικοί και οι δύο

Σάτκα και Καμίνσκι πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους με την Ομόνοια στο παιχνίδι με την ομάδα της Αραδίππου και είχαν θετική παρουσία.

Ο πρώτος εξουδετέρωσε αρκετές προϋποθέσεις, έβγαινε πρώτος στην μπάλα και έδειξε να «κουμπώνει» στο πλάνο του Μπεργκ.

Ο δεύτερος κράτησε ανέπαφη την εστία του, είχε σαφώς σύμμαχο το δοκάρι (κατέγραψαν τρία οι φιλοξενούμενοι!), όμως, τόσο με τα πόδια όσο και στις εξόδους του, ήταν αποτελεσματικός.