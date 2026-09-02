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Διπλό χτύπημα από τον ΟΦΗ ο Ολυμπιακός: Κλείνει Νους και Αποστολάκη

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση ο Ολυμπιακός, ο οποίος προχωράει σε διπλή κίνηση με άρωμα... Ηρακλείου.

Οι Ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε δύο ακόμα προσθήκες που αφορούν τη μεσοεπιθετική γραμμή τους, έχοντας στοχεύσει αυτή τη φορά σε παίκτες της ελληνικής αγοράς.

Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να αποκτήσουν άμεσα τον Τιάγκο Νους, ενώ προχωρούν και στην απόκτηση του Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος όμως αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ των Κρητικών έως το τέλος της σεζόν και θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό από την επόμενη χρονιά.

Ο 25χρονος Αργεντινός εξτρέμ μετράει 72 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ με τη φανέλα του ΟΦΗ, ο οποίος είχε δαπανήσει περί τις 800.000 ευρώ για να τον αποκτήσει από την Αρχεντίνος Τζούνιορ, η οποία πάντως διατηρεί σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Αποστολάκης αγωνίζεται ως μέσος, ενώ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΟΦΗ. Στα 21 του χρόνια έχει ήδη καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα, όπου έχει αγωνιστεί σε 87 παιχνίδια με 3 γκολ και 1 ασίστ.

sdna.gr 

 

 

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