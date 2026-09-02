(Ιταλικό δημοσίευμα) Κλείνει στην ΑΕΚ ο Αλμπέρτο Παλεάρι!

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 34χρονος τερματοφύλακας της Τορίνο αποχωρεί από την ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές είναι σε καλό στάδιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Παλεάρι έχει ύψος 1,93 και έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες της πατρίδας του όπως οι Μπενεβέντο, Τζένοα και Τσιντατέλα.

Συνολικά έχει στα πόδια του 155 ματς σε αγώνες της Serie B' και 33 στη Serie A'.