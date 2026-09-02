Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο για την Γιαμούκη και ιστορική διοργάνωση για την Κύπρο

Η Θεοδοσία Γιαμούκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία +68kg Kumite στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026»!

Σπουδαία επιτυχία για την Κύπρια πρωταθλήτρια, η οποία με μια εξαιρετική παρουσία στη διοργάνωση χάρισε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην κυπριακή αποστολή.

Το χάλκινο της Γιαμούκη είναι το 15ο μετάλλιο της Κύπρου στο Taranto 2026, με την κυπριακή αποστολή να ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 14 μεταλλίων από το Οράν 2022 και να γράφει νέα ιστορία στους Μεσογειακούς Αγώνες!

Σημειώνεται ότι ο Λοΐζος Βασιλείου έφτασε μέχρι τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στα -84kg Kumite, όπου αντιμετώπισε τον ισχυρό Αιγύπτιο Y. Badawy, γνωρίζοντας την ήττα με 8-0. Για τον Αλέξανδρο Μιχαήλ η πορεία σταμάτησε στον α' γύρο, στην κατηγορία των +84Kg.