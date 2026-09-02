Είπε «αντίο» και έρχεται στην Ομόνοια ο Λουκ Μπράουερς

Ο Λουκ Μπράουερς με μήνυμά του στα ΜΚΔ αποχαιρέτησε την Χέρενφεν και ετοιμάζεται να φορέσει την φανέλα της Ομόνοιας.

Διαβάστε όσα έγραψε στον λογαριασμό του στο instagram:

«Αγαπητοί υποστηρικτές, Όλα κάποτε τελειώνουν και πόσο απόλαυσα την περίοδό μου σε αυτόν τον όμορφο σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους για όλη την υποστήριξη, την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.»