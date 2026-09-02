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Οι μεγάλοι χαμένοι της μεταγραφικής περιόδου

ΓΗΠΕΔΟ

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Το θερινό μεταγραφικό παράθυρο έκλεισε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο μεγάλες συμφωνίες αλλά και αρκετές ιστορίες που δεν είχαν το τέλος που περίμεναν οι πρωταγωνιστές τους.

Ποδοσφαιριστές που πίεσαν για μεταγραφή, ομάδες που είχαν φτάσει σε συμφωνίες και deals εκατομμυρίων που τελικά δεν ολοκληρώθηκαν.

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι ο Χουλιάν Άλβαρες. Ο Αργεντινός επιθετικός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης με προορισμό την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί έφτασαν μάλιστα να καταθέσουν προτάσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να κάμψουν την αντίσταση των Μαδριλένων. Ο Άλβαρες παραμένει τελικά στην Ατλέτικο, έχοντας προηγουμένως απορρίψει και άλλες προτάσεις, μεταξύ των οποίων εκείνη της Άρσεναλ.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Νίκολας Ταλιαφίκο. Η Λιόν επιθυμούσε την πώλησή του, κυρίως λόγω του υψηλού συμβολαίου του, και είχε συμφωνήσει με τη Γιουβέντους. Η μετακίνηση, όμως, δεν ολοκληρώθηκε, ενώ ο Αργεντινός είχε στο μεταξύ συμφωνήσει με την Ατλέτικο. Το χρονικό περιθώριο δεν ήταν αρκετό και ο 34χρονος αριστερός μπακ παρέμεινε στη Γαλλία.

Ακόμη πιο περίπλοκη ήταν η κατάσταση στη Μονακό. Ο Φολάριν Μπαλογκάν βρέθηκε πολύ κοντά στην Έβερτον, αλλά η μεταγραφή του μπλοκαρίστηκε αρχικά λόγω των ιατρικών εξετάσεων. Παρά τις διαπραγματεύσεις μέχρι την τελευταία στιγμή και την πρόθεση της Μονακό να τον παραχωρήσει έναντι ποσού άνω των 50 εκατ. ευρώ, το deal κατέρρευσε.

Η εξέλιξη επηρέασε άμεσα και τον Λαμίν Καμαρά. Ο μέσος είχε συμφωνήσει με την Τσέλσι, η οποία τον προόριζε για αντικαταστάτη του Έντσο Φερνάντες, όμως η Μονακό έκανε πίσω, δίνοντας προτεραιότητα στην πώληση του Μπαλογκάν. Τελικά, ούτε αυτή πραγματοποιήθηκε και ο Καμάρα παρέμεινε στο Πριγκιπάτο. 

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Τσέλσι, ενώ στο ίδιο μεταγραφικό κάδρο βρέθηκε και ο Μανουέλ Κονέ, για τον οποίο οι Λονδρέζοι είχαν καταθέσει πρόταση περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Στην Αγγλία, ο Κόντι Χάκπο περίμενε ένα τελευταίο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Η Μάντσεστερ Σίτι τον είχε στη λίστα της για την ενίσχυση της επίθεσης και ο Ολλανδός δεν ήταν αρνητικός στην προοπτική της μετακίνησης. Η Λίβερπουλ απέρριψε αρχικά πρόταση 93 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια έκλεισε οριστικά την πόρτα. Η Σίτι στράφηκε στον Ιλιμάν Ντιαγέ, ενώ ο Χάκπο φέρεται να εξέφρασε στη διοίκηση της Λίβερπουλ την απογοήτευσή του για την εξέλιξη.

Ανάλογη ήταν η επιθυμία του Μάρκους Ράσφορντ να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Η καταλανική ομάδα δεν θέλησε να καλύψει τα 30 εκατ. ευρώ που ζητούσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και προσπάθησε χωρίς επιτυχία να μειώσει το ποσό. Ο Άγγλος επέστρεψε τελικά στο «Ολντ Τράφορντ», με την προοπτική να κάνει μία νέα αρχή υπό τον Μάικλ Κάρικ.

Τέλος, ο Τζόελ Ορντόνιεθ έχασε τη μεταγραφή του στην Κρίσταλ Πάλας, παρότι οι δύο σύλλογοι είχαν συμφωνήσει στα 30 εκ. ευρώ. Αιτία ήταν ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε στις ιατρικές εξετάσεις. Ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, όπως και ο Ισμαΐλα Σαρ, ο οποίος πίεσε για να μετακομίσει στη Λίβερπουλ χωρίς τελικά να δικαιωθεί.

Κοινός παρονομαστής όλων; Στο ποδόσφαιρο, ακόμη και όταν μια μεταγραφή μοιάζει τελειωμένη, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι την τελευταία υπογραφή...

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