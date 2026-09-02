Λιντς: Απέρριψε όλες τις προτάσεις για τον Όκαφορ

Στη Λιντς Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νόα Όκαφορ, καθώς ο αγγλικός σύλλογος απέρριψε όλες τις προτάσεις που δέχθηκε για τον Ελβετό αριστερό εξτρέμ.

Συγκεκριμένα, τα «παγώνια» θεωρούν τον Όκαφορ παίκτη… κλειδί για τον σύλλογο, με αποτέλεσμα να μην δεχθούν καμία προσφορά για τον Ελβετό, ακόμα και αυτή ύψους 35 εκατ. ευρώ στο τέλος του μεταγραφικού παραθύρου.

Ο 26χρονος με τη φανέλα της Λιντς μετρά 36 εμφανίσεις, έχοντας 8 τέρματα και 3 ασίστ, ενώ έχει εκπροσωπήσει και την εθνική ομάδα της Ελβετίας 26 φορές.

sdna.gr