Ευρωπαϊκή επιβίωση: Το βάρος στην Ομόνοια του «πρέπει» και στην Πάφο της υπέρβασης

Μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από την Μπεϊτάρ, χθες αποχαιρέτησε την Ευρώπη και ο Απόλλωνας που έχασε στη Λεμεσό με 4-2 από την Μπραν.

Πλέον, το βάρος της εκπροσώπησης του κυπριακού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πέφτει στις πλάτες της Ομόνοιας και της Πάφου που αγωνίζονται αύριο.

Το ιδανικότερο σενάριο είναι αμφότερες οι ομάδες να προκριθούν στα πλέι οφ του Europa League. Η Ομόνοια κρατάει την τύχη στα δικά της χέρια μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα κόντρα στη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ. Οι πράσινοι είναι το μεγάλο φαβορί για πρόκριση και θα είναι τεράστια αποτυχία αν δεν καταφέρουν να προκριθούν απέναντι στη Λίνκολν.

Από την άλλη, η Πάφος έχει μπροστά της ένα υψηλό εμπόδιο. Οι κυπελλούχοι καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-0 από το πρώτο παιχνίδι με τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Η αποστολή τους κόντρα σε έναν τέτοιο αντίπαλο είναι εξαιρετικά δύσκολη, όμως η πίστη για τη μεγάλη ανατροπή μέσα στο «Αλφαμέγα» παραμένει ζωντανή.

Α.