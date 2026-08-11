Οπαδοί της Ναϊμέγκεν προσπάθησαν να… χαλάσουν τον ύπνο στην αποστολή του Ολυμπιακού
ΓΗΠΕΔΟ
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Με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα
Ένα τρικ που έχουν χρησιμοποιήσει αρκετοί οπαδοί απέναντι σε φιλοξενούμενες ομάδες έκαναν οπαδοί της Ναϊμέγκεν εν όψει της αποψινής ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League (20:30).
Έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή, οπαδοί της ολλανδικής ομάδας πέταξαν χθες βράδυ βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, προκαλώντας έντονο θόρυβο, με προφανή στόχο να χαλάσουν τον ύπνο των «ερυθρόλευκων» και την ξεκούρασή τους εν όψει του μεγάλου αγώνα.
@sporfm946 Οπαδοί της Ναϊμέγκεν προσπάθησαν να… χαλάσουν τον ύπνο στην αποστολή του Ολυμπιακο #sporfm #olympiacosfc #nijmegen ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946
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