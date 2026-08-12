«Η ΚΟΚ ούτε αποφεύγει ούτε φοβάται την κριτική»

Ανακοίνωση από την ΚΟΚ αναφορικά με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται για τις Εθνικές ομάδες. Αναλυτικά:

«Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα γύρω από τις Εθνικές μας ομάδες και ιδιαίτερα τις Εθνικές ομάδες αναπτυξιακών ηλικιών, ο Πρόεδρος και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θεωρούν σημαντικό να τοποθετηθούν με σαφήνεια και υπευθυνότητα.

Η κριτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αθλητισμού. Είναι θεμιτή, είναι χρήσιμη και, όταν ασκείται καλόπιστα και τεκμηριωμένα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση και την πρόοδο. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ούτε αποφεύγει ούτε φοβάται την κριτική. Αντιθέτως, αναγνωρίζουμε ότι πρώτοι εμείς έχουμε υποχρέωση να αξιολογούμε διαρκώς τη δουλειά μας, να εντοπίζουμε αδυναμίες και να εργαζόμαστε για τη συνεχή αναβάθμιση του κυπριακού μπάσκετ.

Υπάρχει, όμως, μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ της κριτικής και της απαξίωσης. Και η διαφορά αυτή γίνεται ακόμη σημαντικότερη όταν στο επίκεντρο βρίσκονται παιδιά και νεαροί αθλητές.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες των αναπτυξιακών μας Εθνικών ομάδων είναι παιδιά που αφιερώνουν καθημερινά χρόνο και προσπάθεια στον αθλητισμό, κάνουν θυσίες και καλούνται, πολλές φορές σε πολύ νεαρή ηλικία, να διαχειριστούν την πίεση και την ευθύνη που συνεπάγεται η εκπροσώπηση της χώρας μας.

Ένα αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί. Μια εμφάνιση μπορεί να αναλυθεί. Η συνολική πορεία μιας Εθνικής ομάδας μπορεί και πρέπει να αξιολογείται. Η προσωπική απαξίωση, όμως, ενός παιδιού που αγωνίζεται με το εθνόσημο δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας.

Θέλουμε παράλληλα να καταστήσουμε απολύτως σαφή τη θέση της Ομοσπονδίας σε σχέση με τις αγωνιστικές επιλογές των Εθνικών μας ομάδων.

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σέβονται απόλυτα τον ρόλο, την αρμοδιότητα και την ευθύνη του εκάστοτε Ομοσπονδιακού Προπονητή και του προπονητικού του επιτελείου. Η επιλογή των αθλητών, η συγκρότηση της ομάδας, ο χρόνος συμμετοχής και οι αγωνιστικές αποφάσεις αποτελούν αρμοδιότητα των ανθρώπων στους οποίους η Ομοσπονδία έχει αναθέσει την τεχνική ευθύνη της κάθε Εθνικής ομάδας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιλογές αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο καλόπιστης κριτικής ή διαφορετικής άποψης. Στον αθλητισμό η διαφωνία είναι φυσιολογική. Εκείνο, όμως, που δεν πρέπει να συμβαίνει είναι η κριτική μιας επιλογής να μετατρέπεται σε επίθεση προς το ίδιο το παιδί που επιλέχθηκε.

Τα παιδιά δεν επιλέγουν τον εαυτό τους για μια Εθνική ομάδα. Επιλέγονται από τους προπονητές που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να το πράξουν. Από τη στιγμή που φορούν τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου, αυτό που δικαιούνται από όλους μας είναι σεβασμός, ενθάρρυνση και στήριξη.

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδία δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από τα παιδιά ούτε να χρησιμοποιήσει την ανάγκη προστασίας τους ως ασπίδα απέναντι στην κριτική.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους το κυπριακό μπάσκετ πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Η ανάπτυξη των νεαρών αθλητών και αθλητριών μας, η εκπαίδευση και στήριξη των προπονητών, η αύξηση των αγωνιστικών παραστάσεων, οι υποδομές και οι συνθήκες προπόνησης αποτελούν ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν διαρκώς.

Η σημερινή Διοίκηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου του κυπριακού μπάσκετ. Θεωρούμε ότι δεν αρκούν αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος θα δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά και θα διευρύνει ουσιαστικά τη βάση από την οποία θα προέρχονται οι αυριανοί αθλητές και αθλήτριες των Εθνικών μας ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται στον σχεδιασμό της Ομοσπονδίας η δημιουργία και λειτουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων σε κάθε πόλη, ώστε να παρέχεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά η δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα οργανωμένο πλαίσιο ανάπτυξης και εξέλιξης.

Στόχος είναι ο συστηματικότερος εντοπισμός και η εξέλιξη νεαρών αθλητών και αθλητριών, η παροχή περισσότερων ευκαιριών και ποιοτικών αγωνιστικών παραστάσεων και, σταδιακά, η δημιουργία μιας ευρύτερης και καλύτερα προετοιμασμένης δεξαμενής ταλέντου για το κυπριακό μπάσκετ και τις Εθνικές μας ομάδες.

Ο σχεδιασμός μας δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η προσπάθεια για ουσιαστική αλλαγή πρέπει να περιλαμβάνει την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της στήριξης των προπονητών, περισσότερες και ποιοτικότερες αγωνιστικές παραστάσεις για τα παιδιά, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών και γενικότερα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης.

Η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Η πρόθεση, όμως, της σημερινής Διοίκησης είναι ξεκάθαρη: να αλλάξει ουσιαστικά και σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε τους αυριανούς αθλητές και αθλήτριες του κυπριακού μπάσκετ.

Για εμάς, επομένως, η συζήτηση για τις αναπτυξιακές Εθνικές ομάδες δεν μπορεί να αρχίζει και να τελειώνει στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης. Οφείλουμε να κοιτάξουμε πολύ πιο μακριά και να δημιουργήσουμε σήμερα τις προϋποθέσεις για τις Εθνικές ομάδες που θέλουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια.

Η ευθύνη για τη δημιουργία αυτών των συνθηκών ανήκει πρωτίστως σε εμάς, στους ανθρώπους που διοικούμε και υπηρετούμε το άθλημα.

Η ευθύνη για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ανήκει πρωτίστως σε εμάς, στους ανθρώπους που διοικούμε και υπηρετούμε το άθλημα.

Οι απαιτήσεις μας από το κυπριακό μπάσκετ πρέπει να είναι υψηλές. Πρώτα, όμως, πρέπει να είναι υψηλές οι απαιτήσεις που έχουμε από τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Στόχος μας δεν είναι να αποφεύγουμε την κριτική. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο η κριτική θα μας κάνει καλύτερους, χωρίς να πληγώνει και να αποθαρρύνει τα παιδιά που αποτελούν το αύριο του αθλήματός μας.

Καλούμε, επομένως, ολόκληρη την μπασκετική κοινότητα, παράγοντες, προπονητές, γονείς, φιλάθλους και Μέσα Ενημέρωσης, να συμβάλει σε έναν δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα, υπευθυνότητα και σεβασμό.

Να είμαστε αυστηροί όταν χρειάζεται. Να επισημαίνουμε τα λάθη. Να απαιτούμε περισσότερα από την Ομοσπονδία και από όσους έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων.

Αλλά απέναντι στα παιδιά μας, να θυμόμαστε πάντοτε πού βρίσκεται το όριο.

Γιατί τα παιδιά που σήμερα φορούν τη φανέλα της Εθνικής μας δεν αποτελούν απλώς μια επιλογή ενός προπονητή ή το αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Είναι τα παιδιά που επέλεξαν να προσπαθήσουν, να αγωνιστούν και να εκπροσωπήσουν την Κύπρο. Και αποτελούν το μέλλον του κυπριακού μπάσκετ».