ΑΠΟΕΛ: Μέχρι πότε μπορείτε να προπαραγγείλετε την ιστορική επετειακή φανέλα των 100 χρόνων
ΓΗΠΕΔΟ
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Με δύο τρόπους έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ιστορική φανέλα του ΑΠΟΕΛ.
Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει για τον τρόπο διάθεσης της επετειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Οι προπαραγγελίες της επετειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στις 24/08.
Κάθε ΑΠΟΕΛίστας έχει τη δυνατότητα να προπαραγγείλει όσες επετειακές εμφανίσεις επιθυμεί, συμπεριλαμβανομένων και παιδικών μεγεθών.
Οι προπαραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν:
1. Διαδικτυακά, μέσω του www.orangeshop.com.cy
2. Στο φυσικό κατάστημα του #OrangeShop».