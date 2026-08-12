ΑΠΟΕΛ: Μέχρι πότε μπορείτε να προπαραγγείλετε την ιστορική επετειακή φανέλα των 100 χρόνων

Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει για τον τρόπο διάθεσης της επετειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Οι προπαραγγελίες της επετειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στις 24/08.

Κάθε ΑΠΟΕΛίστας έχει τη δυνατότητα να προπαραγγείλει όσες επετειακές εμφανίσεις επιθυμεί, συμπεριλαμβανομένων και παιδικών μεγεθών.

Οι προπαραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν:

1. Διαδικτυακά, μέσω του www.orangeshop.com.cy

2. Στο φυσικό κατάστημα του #OrangeShop».