Ανέβασε την... κλίμακα στα γκολπόστ με Ρίχτερ

Νέα μεταγραφική ενίσχυση για την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέχου τερματοφύλακα Άνταμ Ρίχτερ. Αναλυτικά:

«Η KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άνταμ Ρίχτερ (Adam Richter).

Ο Άνταμ γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Κολίν της Τσεχίας. Έχει ύψος 1.90 και αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Σλόβαν Λίμπερετς και της Γιάπλονετς, ενώ στην συνέχεια αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες της χώρας του ( Varnsdorf, SFC Opava, Chrudim).

Στην μέχρι τώρα σταδιοδρομία του στην Τσεχία, κατέγραψε 181 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η οικογένεια της KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα καλωσορίζει τον Άνταμ και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».