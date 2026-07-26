ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτη νίκη για την Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο με πρωταγωνιστή τον Ηλία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρώτη νίκη για την Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο με πρωταγωνιστή τον Ηλία

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η σειρά των φιλικών αναμετρήσεων της Ανόρθωσης επί πολωνικού εδάφους, επικρατώντας της Κρακόβια με 1-0. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα για τη νέα του ομάδα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. 

Αναλυτικά: Το μοναδικό τέρμα της φιλικής αναμέτρησης σημειώθηκε στο 26ο λεπτό. Ο Σετίν τροφοδότησε εξαιρετικά με διαγώνια μπαλιά τον Μάριο Ηλία, ο οποίος με ωραίο ψηλοκρεμαστό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα μας.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Πέραν του τέρματος που έκρινε την αναμέτρηση, η ομάδα μας κατέγραψε και κάποιες άλλες καλές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο 10ο λεπτό απειλήσαμε με καλό σουτ του Σόσα που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 19’ το σουτ του Κίκο από το ύψος της περιοχής υποχρέωσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε απόκρουση. Στο 24’ καταγράφηκε ένας ωραίος συνδυασμός, με τον Ράφα Λόπες να τροφοδοτεί τον Ηλία, του οποίου το σουτ κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Η Κρακόβια προσπάθησε να αντιδράσει στο 33’ με καλή φάση, όμως ο Παναγή δήλωσε «παρών» και απέκρουσε. Στην επανάληψη, οι καλές στιγμές συνεχίστηκαν για την ομάδα μας: στο 49’ το σουτ του Κις πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι, στο 53’ ο αντίπαλος τερματοφύλακας απέκρουσε νέο σουτ του Ηλία, ενώ στο 71’ το σουτ του Κις εξουδετερώθηκε σε κόρνερ από τον αντίπαλο πορτιέρε.

Α΄ Ημίχρονο: Παναγή, Τάντι, Κίκο, Λόπες, Σόσα, Σετίν, Μίντεντορπ, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Μιχάλας, Ηλία.

Β΄ Ημίχρονο: Σταύρος Παναγή, Τάντι, Τόσιτς, Μιχάλας, Σεργίου, Κις, Ντιόν, Κίκο, Χρυσοστόμου, Ε. Χαραλάμπους, Ηλία.

Αλλαγές (66′):

  • Εσήλθαν: Λύτρας, Φουκαρής, Τράγκολας, Σωτήρης Παναγή

  • Εξήλθαν: Ηλία, Μιχάλας, Τάντι, Μίντεντορπ

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τραυματισμός και μη συμμετοχή του Δημήτρη Μινασίδη στον τελικό των 60 κιλών στην άρση βαρών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αποχαιρέτησε τον Γέντβαϊ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

«Όρισε» τον Καρέτσα διάδοχο του Μπραντ η Ντόρμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια

NBA

|

Category image

Ο Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς!

NBA

|

Category image

Τα... αλλάζουν για Σιώπη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ίδια ιστορία που κατάντησε πλέον... γελοία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτη νίκη για την Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο με πρωταγωνιστή τον Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σμπαράλιασε τα ρεκόρ και έγραψε νέα ιστορία ο «χρυσός» Τεντόγλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η απόφαση του ΠΑΟΚ για Τάχα Άλι και η πιθανότητα να μπει στο χειρουργείο

Ελλάδα

|

Category image

Ας μπουν στην... άκρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το αντίο της ΑΕΛ στον Παπαφώτη: «Σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους, στάθηκε στην πρώτη γραμμή»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε το ντέρμπι κορυφής η Καϊράτ και... περιμένει Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νόρις με... αύρα πρωταθλητή, σάρωσε στην Ουγγαρία

AUTO MOTO

|

Category image

«Ακούμπησε» το μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου – Θετική η παρουσία και του Γιώργου Άγγονα (αποτελέσματα)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη