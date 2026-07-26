Πρώτη νίκη για την Ανόρθωση του Ελ Μαέστρο με πρωταγωνιστή τον Ηλία

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η σειρά των φιλικών αναμετρήσεων της Ανόρθωσης επί πολωνικού εδάφους, επικρατώντας της Κρακόβια με 1-0. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα για τη νέα του ομάδα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά: Το μοναδικό τέρμα της φιλικής αναμέτρησης σημειώθηκε στο 26ο λεπτό. Ο Σετίν τροφοδότησε εξαιρετικά με διαγώνια μπαλιά τον Μάριο Ηλία, ο οποίος με ωραίο ψηλοκρεμαστό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα μας.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο είχε την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Πέραν του τέρματος που έκρινε την αναμέτρηση, η ομάδα μας κατέγραψε και κάποιες άλλες καλές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο 10ο λεπτό απειλήσαμε με καλό σουτ του Σόσα που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 19’ το σουτ του Κίκο από το ύψος της περιοχής υποχρέωσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε απόκρουση. Στο 24’ καταγράφηκε ένας ωραίος συνδυασμός, με τον Ράφα Λόπες να τροφοδοτεί τον Ηλία, του οποίου το σουτ κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Η Κρακόβια προσπάθησε να αντιδράσει στο 33’ με καλή φάση, όμως ο Παναγή δήλωσε «παρών» και απέκρουσε. Στην επανάληψη, οι καλές στιγμές συνεχίστηκαν για την ομάδα μας: στο 49’ το σουτ του Κις πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι, στο 53’ ο αντίπαλος τερματοφύλακας απέκρουσε νέο σουτ του Ηλία, ενώ στο 71’ το σουτ του Κις εξουδετερώθηκε σε κόρνερ από τον αντίπαλο πορτιέρε.

Α΄ Ημίχρονο: Παναγή, Τάντι, Κίκο, Λόπες, Σόσα, Σετίν, Μίντεντορπ, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Μιχάλας, Ηλία.

Β΄ Ημίχρονο: Σταύρος Παναγή, Τάντι, Τόσιτς, Μιχάλας, Σεργίου, Κις, Ντιόν, Κίκο, Χρυσοστόμου, Ε. Χαραλάμπους, Ηλία.

Αλλαγές (66′):