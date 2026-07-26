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Σμπαράλιασε τα ρεκόρ και έγραψε νέα ιστορία ο «χρυσός» Τεντόγλου

ΓΗΠΕΔΟ

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Σμπαράλιασε τα ρεκόρ και έγραψε νέα ιστορία ο «χρυσός» Τεντόγλου

Ισοφαρίζοντας το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα

Να ολοκληρώνει τις προσπάθειες ως record-man, «πέφτοντας» ελάχιστα στα 8,64 και ν’ απογοητεύεσαι γιατί ξέρεις γιατί πραγματικά είσαι ικανός…

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν τερματίζει απλά το άλμα εις μήκος, απλά το πηγαίνει σε πολύ διαφορετικό επίπεδο!

Με το 8,66 ισοφάρισε το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Λούτη Τσάτουμα από το 2007 και τα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας, έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος σε παγκόσμιο επίπεδο και διέλυσε και το δικό του, καλύτερο άλμα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα από το 8,48 του 2021.

Ο Τεντόγλου ήταν συγκλονιστικός στις προσπάθειές του στη διοργάνωση που διεξήχθη στον Βόλο και έγραψε νέα ιστορία με τα άλματα που απέδειξαν ξανά πως αυτό το παιδί είναι κάτι ιδιαίτερο για τον ελληνικό αθλητισμό.

Και μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει τα 8,66 του Τσάτουμα, παρά το γεγονός πως είχε όλα τα φόντα να το πετύχει, αλλά… απλά έβαλε σε αναμονή και αυτό το ρεκόρ, μέχρι να γράψει το δικό του όνομα δίπλα στην επίδοση.

Για την ιστορία, έκλεισε τον σημερινό του αγώνα του με 8.64 (0.7), δηλαδή με τρία άλματα πάνω από τα 8.60 και τέσσερα πάνω από τα 8.50.

Δεύτερος με 7.84 (1.1) ήταν ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων), ο οποίος επανήλθε στις καλές εμφανίσεις και τρίτος κατετάγη ο 19χρονος Αρσένης Κουλούρης με 7.69 (0.1), με άλμα που έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση λίγο πριν ταξιδέψει για το Γιουτζίν και το Παγκόσμιο Κ20.

 

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