Πρώτα το άγχος και μετά την Μπεϊτάρ

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπεϊτάρ στην «Αρένα» και τώρα ψάχνει τη νίκη-ανατροπή μέσα στη Ρουμανία για να πάρει αυτή το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference League.

Το θέμα με τη λαρνακιώτικη ομάδα είναι πως δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, συνεπώς το ευρωπαϊκό της μέλλον κρίνεται από την αναμέτρηση που ακολουθεί.

Αναπόφευκτα, η ήττα από τους Ισραηλινούς ξύπνησε μνήμες... Πάκσι με τον Μάουρο Καμορανέζι να καλείται να βρει τους τρόπους, πρώτα, η ομάδα του να νικήσει το άγχος και, μετέπειτα, τον αντίπαλο στο γήπεδο.

Οι κιτρινοπράσινοι είχαν ένα πολύ καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στη Λάρνακα. Ένα διάστημα ικανό, εάν επαναληφθεί, εκτός έδρας, να τους δώσει ένα γκολ για να αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα.

ΨΑΛ