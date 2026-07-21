Βινίσιους: Αγνώριστος μετά την αισθητική επέμβαση στο πηγούνι

Ο Βινίσιους Τζούνιορ εμφανίστηκε αισθητά αλλαγμένος μετά από αισθητική παρέμβαση στο πηγούνι, με τις νέες φωτογραφίες του να προκαλούν συζήτηση.

Μία εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος εμφανίστηκε αισθητά αλλαγμένος μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης υποβλήθηκε σε αισθητική παρέμβαση εναρμόνισης του πηγουνιού σε κλινική της Γκοϊάνια.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενέσιμων υλικών, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και πιο έντονο περίγραμμα στο κάτω μέρος του προσώπου του.

🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

sport-fm.gr