Ασύλληπτη κυριαρχία: Η καρτέλα του BBC που αποδεικνύει ότι ο Μέσι είναι ο κορυφαίος που έπαιξε ποτέ σε Μουντιάλ

Στα 39 του χρόνια, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ο Λιονέλ Μέσι όχι μόνο αγωνίστηκε στη φετινή διοργάνωση αλλά έκανε ένα συγκλονιστικό τουρνουά, όντας ο καλύτερος παίκτης -παρότι δεν κέρδισε το βραβείο- με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ο GOAT του αθλήματος έφτασε μια ανάσα από το back to back, αλλά δεν τα κατάφερε. Πήρε την «αλμπισελέστε» από το χέρι και την οδήγησε μέχρι τον τελικό, όμως, η ανώτερη Ισπανία με ήρωα τον Φεράν Τόρες στην παράταση κατάφερε να νικήσει και να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο που την έκανε παγκόσμια πρωταθλήτρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Μέσι μπορεί να μην αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον τρόπο που θα ήθελε, όμως, οι αριθμοί τον χρίζουν -με διαφορά από τον δεύτερο- ως τον κορυφαίο παίκτη που αγωνίστηκε ποτέ σε αυτή τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, μια καρτέλα του BBC Sport μετά το φινάλε του τελικού για τον Μέσι αποτυπώνει την ασύλληπτη κυριαρχία του, όντας πρώτος σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες του τουρνουά από το 1966 και μετά!

Με εξαίρεση τη λίστα με τους πρώτους σκόρερ που είναι 2ος με 21 γκολ, πίσω μόνο από τον Εμπαπέ (22 τέρματα) ο Μέσι είναι 1ος σε: ασίστ (12), δημιουργία μεγάλων ευκαιριών (24), συνολικά σουτ (139), σουτ στο στόχο (64), xGoals (19.6), xAssists (11.1), επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου (639), πάσες μέσα στην περιοχή (236), επιτυχημένες σέντρες (40), συνολική απόσταση μεταφοράς της μπάλας (9,136), επιτυχημένες ντρίμπλες (137).

Ασύλληπτη κυριαρχία: Η καρτέλα του BBC που αποδεικνύει ότι ο #messi είναι ο κορυφαίος που έπαιξε ποτέ σε #mundialdefútbol2026 #Argentina pic.twitter.com/aOfwSJLwCz — gipedo.politis.com.cy (@GipedoPolitis) July 21, 2026

sport-fm.gr