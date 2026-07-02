ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ώρα να στεριώσει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ώρα να στεριώσει

Επιβεβαιώθηκε και επίσημα χθες η παραμονή του Ανδρέα Καραμανώλη στην Ανόρθωση. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, μετά τον έναν χρόνο δανεισμού του στην «Κυρία» από τον Πανσερραϊκό, πλέον ανήκει στο ρόστερ της ομάδας της Αμμοχώστου μέχρι το 2028.

Μια σημαντική συμφωνία για τον 24χρονο, ο οποίος στο φινάλε των τελευταίων σεζόν έβγαινε συνεχώς στο ψάξιμο για νέο ποδοσφαιρικό σταθμό. Μετά τη διετία του στη Δόξα (2021-23) βρέθηκε δανεικός στον ΑΠΟΕΛ, ενώ μετά τους γαλαζοκιτρίνους δοκίμασε την τύχη του στο πρωτάθλημα της Ελλάδας με τον Πανσερραϊκό.

Από εκεί, πέρσι δόθηκε δανεικός στην Ανόρθωση, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 17 συμμετοχές.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η πρώτη ΑΠΟΕΛίστικη πόζα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ένα δίδυμο που σφίζει από ποιότητα

ΑΕΚ

|

Category image

Επανέρχονται τα «Γιαλλούρεια», την Παρασκευή (3/7) στο «Λανίτειο»!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ώρα να στεριώσει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα είναι το «Νέο Καραϊσκάκης»

Ελλάδα

|

Category image

Έκλεισε και τυπικά στη Νασιονάλ ο Γαβριήλ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BINTEO: O Πέτρος Ιωάννου ανακρίνει τον Ζαχαρία Άδωνη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα καλά στοιχεία του Μιχαήλ, του... τρίτου της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάει αλλού και ο Ματίας Τομάς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέουρερ, ως εδώ ήταν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Eξέλιξη με το μέλλον του Γιαννιώτα

Ελλάδα

|

Category image

Eπιστροφή στα ερυθρόλευκα μετά από πέντε χρόνια

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ιστορική η μεταγραφή του Άντερσον στη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όχι ένας αλλά δύο... μαέστροι στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επίσημα στα χέρια του... μαέστρου της η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη