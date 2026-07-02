Ώρα να στεριώσει

Επιβεβαιώθηκε και επίσημα χθες η παραμονή του Ανδρέα Καραμανώλη στην Ανόρθωση. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, μετά τον έναν χρόνο δανεισμού του στην «Κυρία» από τον Πανσερραϊκό, πλέον ανήκει στο ρόστερ της ομάδας της Αμμοχώστου μέχρι το 2028.

Μια σημαντική συμφωνία για τον 24χρονο, ο οποίος στο φινάλε των τελευταίων σεζόν έβγαινε συνεχώς στο ψάξιμο για νέο ποδοσφαιρικό σταθμό. Μετά τη διετία του στη Δόξα (2021-23) βρέθηκε δανεικός στον ΑΠΟΕΛ, ενώ μετά τους γαλαζοκιτρίνους δοκίμασε την τύχη του στο πρωτάθλημα της Ελλάδας με τον Πανσερραϊκό.

Από εκεί, πέρσι δόθηκε δανεικός στην Ανόρθωση, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 17 συμμετοχές.