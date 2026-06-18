ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ισπανός πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ που ανέλαβε βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ισπανός πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ που ανέλαβε βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ

Για τη δεύτερη... κυπριακή θητεία του ετοιμάζεται ο Ινάκι Αστίθ.

Μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ ως ποδοσφαιριστής, ο Ισπανός επιστρέφει στο νησί μας, με διαφορετική ιδιότητα.

Ο Αστίθ, όπως ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο του Μάουρο Καμορανέζι, όντας ο βοηθός προπονητής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αστίθ αγωνίστηκε με τα γαλαζοκίτρινα τη διετία 2015-17, καταγράφοντας 70 συμμετοχές. Τα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε στη Λέγκια, μέχρι το 2022 όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, αναλαμβάνοντας το πόστο του βοηθού προπονητή στην ίδια ομάδα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΕΚΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Την... πάτησε η Τσεχία, ζωντανή η Νότιος Αφρική

World Cup 2026

|

Category image

Μένει στον ΑΠΟΕΛ ο MVP Κουλουμπρής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οριστική η παραμονή του Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπαλταζάρ μίλησε για το πώς πήρε τον Βοζίνια στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Τρέλα» Πέρεθ για Ολίσε - Σκέφτεται να δώσει ακόμη και πάνω από 200 εκατ. στην Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP της σεζόν ο Τετέι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ισπανός πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ που ανέλαβε βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Μάρτα και το ιστορικό ρεκόρ της στα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρτίνεθ για Ρονάλντο: «Δεν είχε νόημα να βγάλω τον καλύτερο σκόρερ της ιστορίας όταν ψάχναμε γκολ»

World Cup 2026

|

Category image

ΦΩΤΟ: Διέρρευσε και εντυπωσιάζει η νέα φανέλα της Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στον Ολυμπιακό κι επίσημα ο Πεχλιβάνης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ντεμπούτο για τον ΑΕΛίστα Μασέκο στο Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Χάνει το ματς με Γερμανία ο Γουαχί - Του απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

«Ιδιαίτερα τιμητικό να σε πιστεύει μια ομάδα όπως ο Απόλλωνας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με τη βούλα στην ΑΕΚ ο Πάνκοφ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη