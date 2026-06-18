Ο Ισπανός πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ που ανέλαβε βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ

Για τη δεύτερη... κυπριακή θητεία του ετοιμάζεται ο Ινάκι Αστίθ.

Μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ ως ποδοσφαιριστής, ο Ισπανός επιστρέφει στο νησί μας, με διαφορετική ιδιότητα.

Ο Αστίθ, όπως ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο του Μάουρο Καμορανέζι, όντας ο βοηθός προπονητής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αστίθ αγωνίστηκε με τα γαλαζοκίτρινα τη διετία 2015-17, καταγράφοντας 70 συμμετοχές. Τα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε στη Λέγκια, μέχρι το 2022 όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, αναλαμβάνοντας το πόστο του βοηθού προπονητή στην ίδια ομάδα.