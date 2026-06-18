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Οι συνεργάτες του Καμορανέζι στον πάγκο της ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι συνεργάτες του Καμορανέζι στον πάγκο της ΑΕΚ

Το προπονητικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο της ΑΕΚ ανακοίνωσε η ομάδα της Λάρνακας, ενημερώνοντας για την έναρξη της συνεργασίας με τους Ινάκι Αστίθ, Αντριάν Λουσέρο και Μιγκέλ Ενρίκε.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τους Inaki Astiz, Adrian Lucero και Miguel Henrique, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το τεχνικό επιτελείο της ποδοσφαιρικής μας ομάδας.

Παράλληλα, στο τεχνικό επιτελείο παραμένουν ο προπονητής τερματοφυλάκων Αριάν Μπεκιάι, ο βοηθός προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης Παναγιώτης Μιχαήλ και ο αναλυτής Νεόφυτος Χαραλάμπους. Ο Carles Martinez αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Σκάουτινγκ (Chief Scout). 

Η οικογένεια της ΑΕΚ καλωσορίζει τα νέα μέλη του τεχνικού επιτελείου και εύχεται σε όλους κάθε επιτυχία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

​Αναλυτικά η σύνθεση του τεχνικού επιτελείου:

Προπονητής: Mauro Camoranesi

Επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής Απόδοσης και Ιατρικού Επιτελείου: Juan Torrijo

Boηθός Προπονητής: Inaki Astiz

Μέλος Τεχνικού Επιτελείου: Αdrian Lucero 

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης: Miguel Henrique 

Βοηθός Προπονητής Φυσικής Κατάστασης / Αποκατάστασης: Παναγιώτης Μιχαήλ

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Αριάν Μπεκιάι

Aναλυτής: Νεόφυτος Χαραλάμπους

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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