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Ο Πρόδρομος Πετρίδης έμεινε να επιστρέψει...

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Πρόδρομος Πετρίδης έμεινε να επιστρέψει...

Συνεχίζονται οι επιστροφές προέδρων και προπονητών, που αποχώρησαν την περσινή περίοδο!

Ενδιαφέρον σε κάθε ποδοσφαιρική χρονιά είναι οι αποχωρήσεις που προκύπτουν. Ακόμη πιο ενδιαφέρον υπάρχει, εφόσον τα άτομα που φεύγουν (ή δηλώνουν ότι θα το πράξουν) τελικά επανέρχονται - μένουν στο πόστο τους.

Περιπτώσεις… πολλές στην τρέχουσα περίοδο. Από προπονητές… μέχρι προέδρους.

Ο Γιώργος Κωστή θα είναι ξανά στον πάγκο του Ολυμπιακό, με τον οποίο είχε χωρίσει προς το φινάλε της περσινής περιόδου, ενώ επιστροφή είχαμε και του υπεύθυνου προγραμματισμού της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα.

Στην ομάδα τη Λάρνακας δεν προχώρησε την πρόθεσή του για παραίτηση ο Άνδρος Καραπατάκης, που λίγο διάστημα μετά την ανακοίνωσή του ότι αποχωρεί, τελικά έκανε δεύτερες σκέψεις και συνεχίζει το έργο του.

Επιστροφή προπονητή είχαμε και στον Άρη, που θα αρχίσει τη νέα χρονιά με τον προπονητή που έδιωξε τον περασμένο Φεβρουάριο, τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ.

Πέραν των πιο πάνω, ανοικτό παραμένει το θέμα του Ρομάν Ντουμπόφ στην Πάφο FC, καθώς από τον Μάρτιο οπότε και παραιτήθηκε δεν υπήρξε τελεσίδικη κατάληξη. Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας δεν αποκλείεται να παραμείνει στο πόστο του (διαβάστε ΕΔΩ).

Λέτε ο επόμενος που θα επιστρέψει στο πόστο του να είναι ο Πρόδρομος Πετρίδης στην προεδρία του ΑΠΟΕΛ; Σίγουρα οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων – η (μεγάλη) πλειοψηφία τουλάχιστον δεν θα το εύχεται.

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