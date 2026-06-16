H υπομονή με Λούκασεν και το ξεκάθαρο με Μάρκες – Πιθανή παραμονή Ντουμπόφ

Για όλα τα θέματα που αφορούν την Πάφο FC αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου των κυπελλούχων, Χριστόφορος Ματθαίου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για τον Μαμάτοφ: «Ήταν η πρώτη μεταγραφική της σεζόν, ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει εδώ και μήνες. Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής, υποσχόμενο ταλέντο. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας. Περιμένουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα από τώρα. Είναι ένας παίκτης που ποντάρει πολλά η διοίκηση πάνω του».

Για νέες μεταγραφές: «Θα έχουμε σύντομα νέες ανακοινώσεις για ποδοσφαιριστές τις επόμενες μέρες. Να κάνουμε υπομονή. Ίσως έρθουν και μαζεμένες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Για τον Λούκασεν: «Είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα μας. Είναι στο Μουντιάλ, έχει εκεί την προσοχή του. Παράλληλα κάνουμε και εμείς την προσπάθεια μας. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Είναι ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μιλάμε για ένα τρομερό ποδοσφαιριστή. Αν βρεθεί η χρυσή τομή είναι πολύ σημαντικό».

Για τον Γκόρτερ: «Έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Θεωρείται ποδοσφαιριστής της ομάδας».

Για Λέλε και Μπρίτο: «Γίνονται επαφές για προσπάθεια να παραμείνουν. Και οι δυο ποδοσφαιριστές είναι θετικοί. Γίνονται συζητήσεις για παραμονή»

Για τον Κίνα: «Ο Κίνα έχει συμβόλαιο».

Για Γκούκα και Πουλούλου: «Οι υπεύθυνοι βλέπουν πολλούς ποδοσφαιριστές. Είμαστε σε επαφές με αρκετούς. Δεν θα διαψεύσω κάτι. Ποτέ δεν είσαι σγουρός ποιοι στο τέλος θα έρθουν. Υπάρχουν προχωρημένες επαφές. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Είναι αρκετά νωρίς στο μεταγραφικό παζάρι».

Για την ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου: «Δεν είμαι σίγουρος ότι βασικός στόχος είναι το κυπριακό στοιχείο. Αλλά δεν το αποκλείω».

Για Τζιωνή και Κάστανο: «Είναι δυο μεγάλα ονόματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι, ούτε για ξένος και Κύπριους. Ότι καλό κυκλοφορεί ενδιαφέρει την Πάφο»

Για τον Μάρκες: «Δεν είναι στο στόχαστρο της Πάφου ο Μάρκες».

Για την κλήρωση του Europa League: «Είμαστε ενθουσιασμένοι, η κλήρωση είναι ενδιαφέρον διαδικασία. Ώρα 2:00 Κύπρου είναι η κλήρωση. Είναι δύσκολο το έργο μας. Νομίζω η Πάφος θα είναι στους ισχυρούς δεν είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα. Οι Θεοχάρους και Κυριάκου θα εκπροσωπήσουν την ομάδα στην κλήρωση».

Για την προετοιμασία: «Οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν μέχρι τις 23 του μήνα. 28 θα αναχωρήσει η ομάδα για Αυστρία για 3 εβδομάδες. Δεν μπορώ να πω κάτι για το φιλικά τώρα. Θα ξεκαθαρίσει το πρόγραμμα της ομάδας μετά την κλήρωση».

Για τις αποχωρήσεις: «Ίσως προκύψουν και άλλες αποχωρήσεις. Πολλά μπορούν να γίνουν».

Για τους παίκτες της ομάδας που αγωνίζονται στο Μουντιάλ: «Είναι χαρά μας να έχουμε ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ. Είναι τιμή μας, μακάρι να έχουν μεγάλες στιγμές».

Για τον Ντουπόφ: «Έγιναν κάποιες συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Ίσως είναι προς παραμονή. Η Πάφος έχει μεγαλώσει, ουδείς αναντικατάστατος. Η ομάδα ότι και να γίνει θα είναι πρωταγωνιστική».