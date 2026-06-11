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Ο Λοΐζου «εκθρόνισε» τον Πιέρο, αλλά ένα απίστευτο ρεκόρ παραμένει δικό του!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Ο Λοΐζου «εκθρόνισε» τον Πιέρο, αλλά ένα απίστευτο ρεκόρ παραμένει δικό του!

Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει το μυθικό ρεκόρ του Μιχάλη Κωνσταντίνου.

Ολοκληρώθηκε αισίως χθες η μεγάλη μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το deal αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα τεράστιο βήμα για την καριέρα του 22χρονου διεθνούς εξτρέμ, αλλά φέρνει ανακατατάξεις στη χρυσή τριάδα με τις πιο ακριβές μεταγραφές.

Συγκεκριμένα, το ποσό που δαπάνησε ο σερβικός σύλλογος για τη μεταγραφή του Λοΐζου κυμαίνεται γύρω στα τρία εκατομμύρια ευρώ, «εκθρονίζοντας» από τη δεύτερη θέση τον Πιέρο Σωτηρίου.

Η μετακίνηση του τελευταίου το 2017 από τον ΑΠΟΕΛ στην Κοπεγχάγη κόστισε 2,5 εκατομμύρια ευρώ!

Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει το μυθικό ρεκόρ του Μιχάλη Κωνσταντίνου από το 2001, όταν ο Παναθηναϊκός δαπάνησε 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ηρακλή.

Ωστόσο, η μεταγραφή του Σωτηρίου στη Δανία παραμένει η ακριβότερη μετακίνηση Κύπριου ποδοσφαιριστή απευθείας από κυπριακή ομάδα σε σύλλογο του εξωτερικού.

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