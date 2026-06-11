Το κενό του Σεμέδο και το «σίριαλ» που ευτυχώς αποφεύχθηκε
ΓΗΠΕΔΟ
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Υπάρχει και μια θετική παράμετρος στην απόφαση του Σεμέδο.
Η αποχώρηση του Γουίλι Σεμέδο αφήνει, αναμφίβολα, ένα μεγάλο κενό στην επιθετική γραμμή της Ομόνοιας. Ο 32χρονος εξτρέμ ήταν από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές των πρασίνων τα τελευταία χρόνια και η απουσία του προκαλεί πονοκέφαλο.
Ωστόσο, μέσα από αυτή την εξέλιξη, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που λειτουργεί θετικά για το τριφύλλι.
Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με το γεγονός ότι ο παίκτης έλαβε νωρίς την απόφασή του, χωρίς να μετατραπεί η περίπτωσή του σε ένα καλοκαιρινό σίριαλ.
Συνεπώς, η διοίκηση και ο Χένινγκ Μπεργκ ξέρουν ξεκάθαρα και έγκαιρα τα δεδομένα για τον μεταγραφικό σχεδισμό, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες καθυστερήσεις.