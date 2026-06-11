Το κενό του Σεμέδο και το «σίριαλ» που ευτυχώς αποφεύχθηκε

Η αποχώρηση του Γουίλι Σεμέδο αφήνει, αναμφίβολα, ένα μεγάλο κενό στην επιθετική γραμμή της Ομόνοιας. Ο 32χρονος εξτρέμ ήταν από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές των πρασίνων τα τελευταία χρόνια και η απουσία του προκαλεί πονοκέφαλο.

Ωστόσο, μέσα από αυτή την εξέλιξη, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που λειτουργεί θετικά για το τριφύλλι.

Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με το γεγονός ότι ο παίκτης έλαβε νωρίς την απόφασή του, χωρίς να μετατραπεί η περίπτωσή του σε ένα καλοκαιρινό σίριαλ.

Συνεπώς, η διοίκηση και ο Χένινγκ Μπεργκ ξέρουν ξεκάθαρα και έγκαιρα τα δεδομένα για τον μεταγραφικό σχεδισμό, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες καθυστερήσεις.