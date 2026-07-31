Αυτό, μόνο κακό κάνει σε μία ομάδα

Κάνει κακό σε μία ομάδα το σκαρτάτισμα ποδοσφαιριστών που είδαμε σε 1,5 ή ακόμα και πιο λίγο παιχνίδι; Κάνει και μάλιστα μεγάλο.

Μία ομάδα με 10 παίκτες που ξεκίνησε προετοιμασία πριν ένα μήνα - μία ομάδα με 11 παίκτες που έχει στα πόδια της 20 παιχνίδια. Πέρασε η δεύτερη στα πέναλτι. Εκεί όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει ικανότητα και ψυχραιμία.

Μπροστά στην όψη των… απωθημένων, πρέπει να είσαι περισσότερο έτοιμος. Μπορούσε η Ομόνοια να ήταν περισσότερη έτοιμη στις διπλές αναμετρήσεις με τους Καζάκους; Μπορούσε. Μπορούσε να είχε καλύτερη κλήρωση, μπορούσε. Μπορούσε ο Νεγκό να μην έκανε εκείνο το φάουλ στο πρώτο ματς; Μπορούσε.

Την ώρα που οι πράσινοι προσπαθούν να τοποθετήσουν τις σκέψεις και τα αίτια του αποκλεισμού σε μία ορθολογική σειρά, πρέπει να έχουν ένα πράγμα στο μυαλό τους. Ότι η Λίνκολν δεν πρέπει να γίνει Καϊράτ, γιατί ζήτω που καήκαμε.

ΨΑΛ