Έπεσε στην καλοκαιρινή παγίδα η ΑΕΚ

Ο αποκλεισμός στα πέναλτι από την Μπεϊτάρ πόνεσε και πλέον μένει να δούμε πόσο θα αλλάξει το πλάνο του Τσάβι Ρόκα.

Η ομάδα της Λάρνακας έπεσε στην καλοκαιρινή παγίδα που πέφτουν οι ομάδες μας.

Είχε μία δύσκολη κλήρωση, ήταν άστοχη στο καλό της διάστημα εντός έδρας και παρόλη την προσπάθεια που έκανε εκτός, αποχαιρέτησε.

Το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίζουμε σχεδόν κάζο έναν αποκλεισμό κυπριακής ομάδας στα προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δείχνει πράγματα.

Το ότι δεν είμαστε έτοιμοι να περνούμε από ομάδες τύπου Μπεϊτάρ επίσης.

ΨΑΛ