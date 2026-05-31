Η προκλητική συμπεριφορά του Μπρούνο και η ευθύνη της διοίκησης

Δεν είναι η πρώτη φορά και μάλλον δεν θα είναι η τελευταία. Μακάρι, δηλαδή, να είναι, αλλά δεν το βλέπουμε. Αναφερόμαστε στον προκλητικό Μπρούνο, ο οποίος για ακόμη μια φορά προκάλεσε την αντίπαλη εξέδρα (στην προκειμένη περίπτωση αυτή του Απόλλωνα) με τη συμπεριφορά του.

Γράφαμε και χθες ότι οι ποδοσφαιριστές επιβάλλεται να αποτελούν παράδειγμα στους αγωνιστικούς χώρους και να κατευνάζουν τα πνεύματα, όχι να γίνονται οι ίδιοι αφορμή για αντιπαραθέσεις.

Η συμπεριφορά των παικτών παίζει κομβικό ρόλο στο κλίμα που επικρατεί στις εξέδρες.

Αν δεν το έχει κάνει ήδη, η διοίκηση της Πάφου επιβάλλεται να δει το θέμα σοβαρά και να συνετίσει τον ποδοσφαιριστή, καθώς με τις ενέργειές του συντηρεί το τεταμένο κλίμα στα παιχνίδια.

Α.Σ.