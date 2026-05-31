Tρία χρόνια γεμάτα... μόνο επιτυχίες

Η Πάφος FC πανηγυρίζει το δεύτερο κύπελλο και τρίτο τίτλο γενικότερα στην ιστορία της (σ.σ. πέρσι κατάκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα).

Η παφιακή ομάδα τις τελευταίες τρεις περιόδου φροντίζει να αποδεικνύει ότι έχει μπει στην κατηγορία των ομάδων που λογαριάζονται ως μόνιμες πρωταγωνίστριες.

Τόσo αυτά τα τρόπαια, όσο και οι ευρωπαϊκές πορείες αποδεικνύουν ότι το πλάνο για ολική αλλαγή της ομάδας έχει πετύχει και πλέον το ταβάνι των προσδοκιών έχει ανεβεί ακόμη περισσότερο.