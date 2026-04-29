ΑΠΟΕΛ: Mία φωτογραφία από... άλλη εποχή, γεμάτη επιτυχίες

Την πιο πάνω φωτογραφία πάρθηκε από το στάδιο ΓΣΠ, κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα.

Κατά σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, ο γιατρός Κώστας Σχίζας, ο Γκουστάβο Μαντούκα, ο Θεόδωρος Κυριακίδης και ο Νούνο Μοράις.

Τέσσερα άτομα που ο καθένας από το δικό του πόστο, έβαλαν το όνομά τους σε περίοπτη θέση στην ιστορία των γαλαζοκιτρίνων, σε μία περίοδο γεμάτη επιτυχίες για την ομάδα της Λευκωσίας.

Μία περίοδο που πλέον είναι η απόλυτη αντίθεση με τα όσα ζει πλέον ο ΑΠΟΕΛ, που μετά από τον αποκλεισμό στο κύπελλο, μένει για δεύτερη διαδοχική χρονιά εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι που είχαν ζήσει τελευταία πριν από 41 χρόνια (διαβάστε ΕΔΩ).