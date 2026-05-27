Κέβιν Μπαμπού: Ανοίγει ο… δρόμος για την Ομόνοια;
Πρόκειται για δεξί ακραίο αμυντικό
Αποχαιρέτησε την Μίντιλαντ ο Κέβιν Μπαμπού.
Το όνομα του 31χρονου βρέθηκε προ ημερών στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας και η πιο πάνω εξέλιξη ίσως… ανοίξει τον δρόμο.
Ο Μπαμπού αποχαιρέτησε μέσω ανάρτησης τον σύλλογο της Δανίας με το πρωτάθλημα αγκαλιά και παρουσιάζεται έτοιμος για το νέο βήμα στην καριέρα του.
Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για δεξί ακραίο αμυντικό, ο οποίος μεταξύ άλλων έπαιξε σε Νιουκάστλ, Ρέιντζερς, Γιούνγκ Μπόις, Φούλαμ, Άουσμπουργκ, Βόλφσμπουργκ και Σερβέτ.