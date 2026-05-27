Φιγουράρει στους τοπ σκόρερ της Ευρώπης ο Μαέ!

Ο Ράιαν Μαέ, με 25 γκολ (37.5 βαθμούς), ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 στην 10η θέση της λίστας για το «χρυσό παπούτσι» που αφορά στα πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Πάνω από τον Μαροκινό επιθετικό των πρασίνων, βρέθηκαν μεγάλα ονόματα, όπως οι Ουντάβ (Στουτγάρδη), Σουάρεζ (Σπόρτινγκ), Ίγκορ Τιάγκο (Μπρέντφορντ), Μουρίγκι (Μαγιόρκα), Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) και φυσικά ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου) που ήταν και ο νικητής.

Επίσης, ο Μαέ κατέλαβε την 3η θέση στη λίστα των παικτών με συνεισφορά σε γκολ (γκολ & ασίστ) στην Ευρώπη, έχοντας 37, πίσω μόνο από τους Τζόλη και Κέιν. Ο Μαροκινός ξεπέρασε τους Μπέλιο, Ολίσε, Χάαλαντ, Εμπαπέ, Μουρίγκι, Ίγκορ Τιάγκο και Σουάρεζ.

*Τα στατιστικά αφορούν μόνο στους αγώνες πρωταθλήματος.