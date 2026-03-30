Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 9ο ANT1 Soccer Tournamen

O ANT1 άρχισε τις προετοιμασίες για το 9ο ANT1 Soccer Tournament, που θα διεξαχθεί στις 2,3 και 4 Οκτωβρίου 2026 στη Λευκωσία, και το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις αναμένεται να είναι μεγαλύτερο και θεαματικότερο από ποτέ.

Το τουρνουά, που έχει καθιερωθεί ως η εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου για όλες τις ακαδημίες ποδοσφαίρου Παγκύπρια, αφορά τη συμμετοχή ομάδων από τις κατηγορίες U12 2015, U11 2016, U10 2017, U9 2018, U8 2019, U7 2020.

Οι τελικοί αγώνες όλων των κατηγοριών θα διεξαχθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στα γήπεδα Central.

Πληροφορίες : 99542994