Επικό σχόλιο Στρακόσα και θαυμασμός για τους 20.000 ΑΕΚτζήδες στην... προπόνηση

Oι παίκτες της ΑΕΚ δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν με 20.000 κόσμο να δίνει το παρών στις εξέδρες της ALLWYN Arena στην τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό.

Ενας από αυτούς μάλιστα, ο Θωμάς Στρακόσα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την παρουσία του κόσμου ανεβάζοντας ένα story στο instagram όπου έγραψε: Είναι ημέρα αγώνα; Α συγγνώμη, απλά προπόνηση. Θυμίζουμε, όπως διαβάσατε και νωρίτερα, περίπου 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και αποθέωσαν Νίκολιτς-ποδοσφαιριστές ζητώντας τη νίκη και απέναντι στον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική.

