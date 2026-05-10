Οι ομάδες που κατέκτησαν τα Super Cup Παίδων 2026

Με τους αγώνες Super Cup Παίδων ολοκληρώθηκε σήμερα η ποδοσφαιρική περίοδος 2025 – 2026 στις διοργανώσεις παίδων της ΚΟΠ.

Οι αγώνες έγιναν στα γήπεδα του Σταδίου ΓΣΠ και ήταν αφιερωμένοι στην Προστασία και Ευημερία των Παιδιών στον Αθλητισμό.

Στους τρεις από τους τέσσερις αγώνες επικράτησαν οι ομάδες που κατέκτησαν τα Πρωταθλήματα Ανώτατης Κατηγορίας και ο Εθνικός Άχνας έγινε η πρώτη ομάδα που προέρχεται από την Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 και κερδίζει Super Cup.

Αναδείχτηκε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη και νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4.

Αποτελέσματα για κάθε Κατηγορία ξεχωριστά:

Super Cup Κ-14

Απόλλων – Ομόνοια Αραδίππου 2-0

Super Cup Κ-15

Απόλλων – Ομόνοια Αραδίππου 3-2

Super Cup Κ-16

Πάφος FC – Εθνικός Άχνας 9-2

Super Cup Κ-17

Άρης – Εθνικός Άχνας 1-1 (4-5 πέναλτι)

Μετά το τέλος των αγώνων, έγιναν και οι απονομές για τις πρωταθλήτριες ομάδες Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων περιόδου 2025 - 2026.

Οι απονομές έγιναν από τον Κώστα Σωφρονίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ.