Tα τρία στοιχεία που ξεχώρισε ο Χένινγκ Μπεργκ από τη νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Οι τοποθετήσεις του προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά την επικράτηση επί του ΑΠΟΕΛ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ήμασταν δυνατοί στο γήπεδο. Κάναμε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα αλλά οι ποδοσφαιριστές μας στο γήπεδο πήγαν πολύ καλά, έβγαλαν ποιότητα.

Ξεχώρισαν τα δύο γκολ του Κούσουλου, ο Ράιαν ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και δούλεψε αρκετά στο γήπεδο και έδωσε την ασίστ στο τρίτο γκολ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί μας πήγαν πάρα πολύ καλά»