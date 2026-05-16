Πικρή νίκη για ΑΕΛ Novibet που αποχαιρετά την κατηγορία

Η ΑΕΛ Novibet έψαχνε ένα θαύμα για να σώσει την κατηγορία και αυτό δεν ήρθε, παρά τη νίκη της με 2-1 επί του Ατρόμητου μέσα στη Λάρισα, με τους «βυσσινί» να αποχαιρετούν απευθείας τα μεγάλα σαλόνια.

Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου η ΑΕΛ Novibet, με τους «βυσσινί» να υποβιβάζονται και μαθηματικά στη Super League 2.

Οι Λαρισαίοι κατάφεραν να λυγίσουν με 2-1 τον Ατρόμητο, ωστόσο, επειδή ο Asteras AKTOR ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά, έχασαν οριστικά το τρένο της παραμονής, από την 9η και προτελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΛ Novibet ανέβηκε στους 30 βαθμούς και στο -3 από τους Αρκάδες, με τον Asteras AKTOR, βέβαια, να έχει την υπεροχή στην ισοβαθμία, με αποτέλεσμα να αποχαιρετά την κατηγορία.

Η ζωή του Ατρόμητου δεν άλλαξε ούτε στο ελάχιστο, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Τζανλούκα Φέστα επέλεξε για σύστημα το 4-2-3-1, με τον Βενετικίδη κάτω από τα δοκάρια. Η άμυνα απαρτιζόταν από τους Παπαγεωργίου, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά και Μασόν, με τους Νοάρ και Ατανάσοφ στα χαφ. Αριστερά ξεκίνησε ο Τούπτα, δεξιά ο Σαγάλ και πίσω από τον προωθημένο Πασά αγωνίστηκε ο Πέρες.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντούσαν Κέρκεζ τοποθέτησε την ομάδα του επίσης με σύστημα 4-2-3-1, με τον Γκουγκεσασβίλι στα γκολπόστ. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Ούρονεν, Μήτογλου, Τσακμάκης και Ουκάκι, με τους Μουτουσαμί και Καραμάνη να αναλαμβάνουν τη μεσαία γραμμή και τον Τσούμπερ να έχει έναν ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά ξεκίνησε ο Τζοβάρας, δεξιά ο Τσιλούλης και στην κορυφή ο Τσαντίλας.

Το ματς:

Στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης, η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να στείλει και την μπάλα στα δίχτυα, ξεκινώντας την αναμέτρηση με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Στο 13ο λεπτό, η άμυνα του Ατρόμητου δεν μπόρεσε να διώξει με επιτυχία την μπάλα από την περιοχή της, αυτή κατέληξε στα πόδια του Μασόν και αυτός, με έναν κεραυνό από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής, άνοιξε το σκορ για τους Λαρισαίους.

Το παιχνίδι στη συνέχεια έσβησε, με τις ευκαιρίες να έρχονται με το σταγονόμετρο, ωστόσο η ΑΕΛ κατάφερε, την κατάλληλη στιγμή, να εκμεταλλευτεί μία άψογη αντεπίθεση και να διπλασιάσει τα τέρματά της. Στο 34ο λεπτό ο Πασάς, με υπέροχη κάθετη, βρήκε τον Σαγάλ και αυτός, αφού κουβάλησε την μπάλα, έσπασε την κατάλληλη στιγμή προς τον Τούπτα, ο οποίος χωρίς να δυσκολευτεί την έσπρωξε στα δίχτυα, με τον Γκουγκεσασβίλι να είναι εξουδετερωμένος.

Δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, λίγο έλειψε να δούμε το κορυφαίο γκολ της χρονιάς. Στο 44’ ο Τζοβάρας επιχείρησε ένα απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι, με τον Βενετικίδη να εκτινάσσεται στη γωνία του και να αποκρούει εντυπωσιακά. Απίθανη έμπνευση από τον επιθετικό των φιλοξενούμενων.

Με εξαίρεση το τρομερό ψαλιδάκι που επιχείρησε στο φινάλε του ημιχρόνου ο Τζοβάρας, φάσεις δεν υπάρχουν στο παιχνίδι, με εξαίρεση τα δύο γκολ που έχει πετύχει η ΑΕΛ, με τους Λαρισαίους να έχουν δίκαια το προβάδισμα και αυτόν τον αέρα των δύο γκολ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι μετά από πτώση του Τζοβάρα σε ένα μαρκάρισμα του Μασόν. Ο Ζαμπαλάς έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά με την παρέμβαση του VAR άλλαξε απόφαση, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε τίποτα αντικανονικό.

Στη συνέχεια, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μονόλογο των Λαρισαίων, με απανωτές ευκαιρίες στις οποίες ο Γκουγκεσασβίλι είχε συνεχώς απάντηση. Ο Γεωργιανός είχε άψογη αντίδραση στην προσπάθεια του Μασόν στο 53’, στο σουτ του Τούπτα στο 56’, αλλά και στην προσπάθεια του Σαγάλ στο 60’, κρατώντας όρθιο τον Ατρόμητο μέσα στη Λάρισα.

Κάπου εκεί ο Ατρόμητος προσπάθησε να ξεμυτίσει, ξεκινώντας και αυτός από πλευράς του να απειλεί. Στο 62’ ο Τσούμπερ εξασφάλισε λίγο χώρο για τον εαυτό του, εκτέλεσε μέσα από την αντίπαλη περιοχή, με τον Βενετικίδη να έχει απάντηση με διπλή προσπάθεια.

Ο Μπάκου είχε περάσει αλλαγή στο 68’ και στο 71’ λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ. Ο επιθετικός του Ατρόμητου κατάφερε από πλάγια θέση να περάσει τον Βενετικίδη και πλάσαρε σε κενή εστία, ωστόσο ο Μπατουμπινσικά πετάχτηκε την τελευταία στιγμή και έδιωξε την μπάλα.

Ο Ατρόμητος, παρ’ όλα αυτά, δεν το παράτησε και κατάφερε να βρει στο φινάλε ένα γκολ, μειώνοντας σε 2-1. Στο 90ό λεπτό οι Βενετικίδης και Ρόσιτς συγκρούστηκαν μεταξύ τους, δίνοντας την ευκαιρία στον Μπάκου να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και, προ κενής εστίας, να μειώσει για την ομάδα του, δίνοντας μία άγρια ομορφιά στο ματς για τα τελευταία δευτερόλεπτα.

