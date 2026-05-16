Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά τη νίκη επί του Άρη.

«Είμαστε ευχαριστημένοι που ανεβήκαμε στη δεύτερη θέση. Καταφέραμε να κερδίσουμε τον Άρη μετά από πολλά χρόνια. Είχαμε και κάποιες επιστροφές, Βάισμπεκ και Μάρκες. Η αλλαγή του Γκασπάρ ήταν προληπτική».

«Είχαμε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο είδαμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Παίζαμε απέναντι σε μία ομάδα που δεν είχε να χάσει κάτι, αλλά δεν περίμενα ότι θα πιεστούμε τόσο πολύ. Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς στο μέλλον».

«Παίξαμε με την καλύτερη ενδεκάδα για τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω μέχρι τον τελικό. Θα δούμε εάν θα έχουμε τις ίδιες επιλογές. Κάθε φορά, κάθε παιχνίδι προσπαθώ να βάζω την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα».