«Η ομάδα χτίζεται για τη νέα χρονιά»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, Λιάσο Λουκά, μετά την ήττα με 3-2 από τον Απόλλωνα.

«Πολύ καλό παιχνίδι και εύχομαι καλή τύχη στον Απόλλωνα για τον τελικό του κυπέλλου. Θέλαμε να δώσουμε χρόνο σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν, κάναμε κάποιες αλλαγές στο ημίχρονο με παίκτες που στα τελευταία παιχνίδια έδειξαν χημεία. Ο Απόλλωνας είχε μεγάλη ευστοχία και μπράβο του, είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορέσαμε να έχουμε την ορμή και την διάρκεια που είχαμε. Η ομάδα προχωρά και κτίζεται για την επόμενη σεζόν, είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες μου που επανήλθαν κόντρα σε μια πολύ έμπειρη ομάδα. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα για εμάς».