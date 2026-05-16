Γκαρσία: «Μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν θα πω»

Οι αναφορές από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα από την Ομόνοια και η απάντηση εάν ο ίδιος επιθυμεί να μείνει στους γαλαζοκιτρίνους

Όλα όσα ανάφερε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά την ήττα από την Ομόνοια

Για τον αγώνα: «Ένα παιχνίδι που τα γκολ που μας βάλαμε μπορούσαμε να σταθούμε καλύτερα, ήταν λάθη δικά μας. Κάποιοι παίκτες όμως έπαιξαν καλά. Μπράβο στον τερματοφύλακα αλλά και στον Γιαννακού, έχει μέλλον και θέλει δουλειά. Και ο Τζιωρτζής που έπαιξε ήταν καλός. Είχαμε κάποιες απουσίες, να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, να δούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν γιατί δεν ξέρεις. Νομίζω σήμερα φεύγει ο Μίλος για το Παγκόσμιο. Μπορώ να πω πολλά αλλά δεν θέλω να πω πολλά... ».

«Χρειάζεται μεγαλύτερο ρόστερ, κάποιους παίκτες με προσωπικότητα. Είναι ανάλογα με το πως θέλει η ομάδα να το φτιάξει. Εγώ μπορώ να πω τη γνώμη μου και μετά ο καθένας να κάνει ότι πιστεύει».

Αν έγινε κουβέντα για τη νέα χρονιά: «Δεν μίλησα με την διοίκηση. Είπα ότι εγώ δεν είμαι σημαντικός, σημαντικό είναι το ΑΠΟΕΛ. Έχει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Έχω τη γνώμη μου είτε μείνω είτε φύγω. Εγώ θα δώσω αναφορά για να μπορώ να βοηθήσω».

Στη συνέχεια, στις δηλώσεις του στη Cablenet, δεν απέκλεισε να μείνει στον ΑΠΟΕΛ, με βάση όσα ανάφερε: «Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός στο ποδόσφαιρο. Αλλά χρειάζεται να γίνουν πράγματα. Ξεκάθαρα θέλει πλάνο».

