ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση για Ρομπέρζ και Άνχελ - «Προτεραιότητα μου η Κύπρος»

Βαλεντίν Ρομπέρζ και Άνχελ Γκαρσία, αποχωρούν από την ΑΕΚ μετά από πολυετή παρουσία.

Μετά το τέλος του αγώνα της 9ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ με την Πάφο, αμφότεροι τιμήθηκαν για την προσφορά τους στην ομάδα της ομάδα της Λάρνακας.

Οι συμπαίκτες τους, η διοίκηση και ο κόσμος της ΑΕΚ αποθέωσε τους δύο έμπειρους αμυντικούς με τον Ισπανό να δηλώνει πως η προτεραιότητά του παραμένει η Κύπρος.

Διαβάστε όσα είπε ο Άνχελ Γκαρσία και δείτε πιο κάτω το φωτορεπορτάζ:

«Είναι πολύ δύσκολο, τι μπορώ να πω... Αυτά τα πέντε χρόνια ήταν τα πιο πετυχημένα της ιστορίας της ομάδας. Έδινα το 100% με την ΑΕΚ και αυτό μετράει. Κρατάω τα θετικά, όταν χάσαμε το πρωτάθλημα πριν τρία χρόνια (τελευταία αγωνιστική με ΑΠΟΕΛ), νιώθω μία πικρία. Θα το θυμάμαι όμως για πάντα. Οι τίτλοι ήταν οι πιο σημαντικοί. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι έγινε την προηγούμενη χρονιά... Η καλύτερη μου στιγμή στην ΑΕΚ, ήταν που έβλεπα τον κόσμο, την οικογένεια της ΑΕΚ πόσο ενωμένοι είναι, πως η πόλη αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να σκεφτώ την επόμενη μέρα, δεν ξέρω αν θα μείνω στην Κύπρο, είναι όμως η προτεραιότητα μου. Ή αν θα επιστρέψω στην Ισπανία».






































