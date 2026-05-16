ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση για Ρομπέρζ και Άνχελ - «Προτεραιότητα μου η Κύπρος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση για Ρομπέρζ και Άνχελ - «Προτεραιότητα μου η Κύπρος»

Μετά το τέλος του αγώνα με την Πάφο, η διοίκηση της ΑΕΚ τίμησε τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποχωρούν από τον σύλλογο

Βαλεντίν Ρομπέρζ και Άνχελ Γκαρσία, αποχωρούν από την ΑΕΚ μετά από πολυετή παρουσία. 

Μετά το τέλος του αγώνα της 9ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ με την Πάφο, αμφότεροι τιμήθηκαν για την προσφορά τους στην ομάδα της ομάδα της Λάρνακας. 

Οι συμπαίκτες τους, η διοίκηση και ο κόσμος της ΑΕΚ αποθέωσε τους δύο έμπειρους αμυντικούς με τον Ισπανό να δηλώνει πως η προτεραιότητά του παραμένει η Κύπρος. 

Διαβάστε όσα είπε ο Άνχελ Γκαρσία και δείτε πιο κάτω το φωτορεπορτάζ:

«Είναι πολύ δύσκολο, τι μπορώ να πω... Αυτά τα πέντε χρόνια ήταν τα πιο πετυχημένα της ιστορίας της ομάδας. Έδινα το 100% με την ΑΕΚ και αυτό μετράει. Κρατάω τα θετικά, όταν χάσαμε το πρωτάθλημα πριν τρία χρόνια (τελευταία αγωνιστική με ΑΠΟΕΛ), νιώθω μία πικρία. Θα το θυμάμαι όμως για πάντα. Οι τίτλοι ήταν οι πιο σημαντικοί. Δεν μπορώ να ξεχάσω τι έγινε την προηγούμενη χρονιά... Η καλύτερη μου στιγμή στην ΑΕΚ, ήταν που έβλεπα τον κόσμο, την οικογένεια της ΑΕΚ πόσο ενωμένοι είναι, πως η πόλη αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να σκεφτώ την επόμενη μέρα, δεν ξέρω αν θα μείνω στην Κύπρο, είναι όμως η προτεραιότητα μου. Ή αν θα επιστρέψω στην Ισπανία».



















 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επικό σχόλιο Στρακόσα και θαυμασμός για τους 20.000 ΑΕΚτζήδες στην... προπόνηση

Ελλάδα

|

Category image

64α Μάτσεια: Πρωταγωνιστής ο... άνεμος στην α΄ ημέρα!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Βαθμολογία πλέι-άουτ Stoiximan Super League: Υποβιβάστηκε και μαθηματικά η ΑΕΛ, ζωντανός ο Πανσερραϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ανάρτηση και «ξέσπασμα» Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Χάποελ θα κατέβει με 5 παίκτες κόντρα στην Μπνέι Ερτζλίγια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πικρή νίκη για ΑΕΛ Novibet που αποχαιρετά την κατηγορία

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση για Ρομπέρζ και Άνχελ - «Προτεραιότητα μου η Κύπρος»

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστικό: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέντεζ: «Ευχαριστώ προσωπικά του Γκαρσία και Ρομπέρζ»

ΑΕΚ

|

Category image

Σα Πίντο: «Ξέρω τι λέγεται για την κυπριακή διαιτησία, είναι απίστευτο αυτό που είδαμε σήμερα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν θα πω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς στο μέλλον»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tα τρία στοιχεία που ξεχώρισε ο Χένινγκ Μπεργκ από τη νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη του Απόλλωνα κόντρα στον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Η ομάδα χτίζεται για τη νέα χρονιά»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη